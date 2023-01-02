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BURSA-SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 15 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ

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BURSA-SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 15 KİŞİ MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Bursa'da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi.

Bursa'da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Kösedağ akşam saatlerinde eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi. Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Ovaakça Bursa Güncel Haberler

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