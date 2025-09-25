Sosyal Medya Fenomenine Hapis İstemi: 10 Milyon Lira Zarar

SOSYAL medya fenomeni Özlem Altınok ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında, 'Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar 19 Kasım Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında ilgi çekici paylaşımlar yaparak sahte marka algısı oluşturdukları, düşük maliyetli ürünleri yüksek fiyatlardan satışa sundukları yönünde gelen ihbarlar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

'KAMU 10 MİLYON LİRA ZARAR UĞRATILDI'

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Özlem Altınok eşi Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbarların üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından (MASAK) rapor hazırlandığı yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden yapılan E-ticaret satışlarında sahtecilik ya da örgütlü suç faaliyetine rastlanmadığı, bu nedenle 'Resmi belgede sahtecilik', 'Örgüt üyeliği' ve 'Kooperatif dolandırıcılığı' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Vergi incelemesi sonucu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı, kamunun 10 milyon lira zarara uğratıldığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu tespit edildi. İddianamede, vergi kaçakçılığıyla elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirmesine de yer verilerek, sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli delil bulunduğu aktarıldı.

3 SUÇTAN TAKİPSİZLİK KARARI

İddianamede yer alan MASAK raporunda, soruşturma dosyasındaki sanıklar ve firmaların, suç işlemek için biraraya gelinmiş bir organizasyon olduğu yönünde veriye rastlanmadığı, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti'nin kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü E-ticaret kanalıyla gerçekleştirdikleri, bu şekilde satışların uydurma işlemler olduğu yönünde herhangi bir veriye ulaşılamadığı kaydedildi. Sanıkların yasal bahis ve kumar siteleri, kripto borsa şirketleri, ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde işlemleriyle kendi aralarında sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine dair veriye de rastlanmadığı da yer aldı. 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ederken, iddianamede ayrıca sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri de yer aldı.

SANIKLAR HAKKINDA 7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 19 Kasım Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları ise devam ediyor.