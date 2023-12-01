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Sosyal medya fenomeni Tayyar Taylan Öz ve eşinin mal varlıklarına el konuldu

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

SOSYAL medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'ün hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.  Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.  Son olarak,  Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özlem Öz Soruşturma Suç Güzellik Politika Güncel Haberler

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