Sosyal medya fenomeni Tayyar Taylan Öz ve eşi hakkında kayyım atandı

Sosyal medya fenomeni Tayyar Taylan Öz ve eşi Özlem Öz'e ait 3 şirket hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyım atandı. Öz çifti hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, –SOSYAL medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz'e ait 3 şirket hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyım atandı.

Öz çifti hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemelerin ardından Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan çifte ait 3 şirket içinde kayyım atandı. Geçtiğimiz günlerde çiftin tüm mal varlıklarına da el konuşmuştu.