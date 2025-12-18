Uyuşturucu Soruşturmasında Sercan Yaşar Etkin Pişmanlıktan Faydalanarak Tahliye Edildi
(İSTANBUL) - Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel