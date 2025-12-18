Haberler

Uyuşturucu Soruşturmasında Sercan Yaşar Etkin Pişmanlıktan Faydalanarak Tahliye Edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) - Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.

Yaşar, ifadesinin ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi.

