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Sosyal medya fenomeni Muhammed Yakut hakkında tutuklama kararı

Sosyal medya fenomeni Muhammed Yakut hakkında tutuklama kararı

Güncel Haberler

Sosyal medyada videolar çekerek paylaşan Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

SOSYAL medyada videolar çekerek paylaşan Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Nitelikli Yağmaya Teşebbüs" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma " suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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