Üye Girişi
Haberler

Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'un İntihar Notu ve Ölümü

Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'un İntihar Notu ve Ölümü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde bıraktığı intihar notunda kendine iyi gelemediğini ve bencil olmanın mutluluk getireceğini belirtti. Cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.

SULTANBEYLİ'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Evinde yapılan incelemelerde not bıraktığı öğrenilen Kübra Aykut'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'inci katından düştü. Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'HAYATIMDAKİ HERKESE HEP İYİ GELDİM, AMA KENDİME İYİ GELEMEDİM'

Kübra Aytekin'in evinde yapılan incelemelerde not bıraktığı ortaya çıktı. Notta, "Fıstığa çok iyi bakın, hayatımdaki herkese hep iyi geldim, ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyorum kimse görmedi. Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" yazdığı öğrenildi.

'HAYAT DOLU BİRİSİYDİ'

Kübra Aykut'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeyi teslim almayı bekleyen kuzeni Aylin Sakoğlu, "Kübra melek gibi bir insandı. Hayat dolu birisiydi. Kendini çok severdi orada yazdığı gibi kendinden başka herkesle iyi olurdu. Bulunduğu ortamda gerçekten çok enerjik, hayat dolu birisiydi. Şaşkınlığımızı üzüntümüzün arkasında kaldı bunu nasıl yaptı. Kübra hayat dolu, Kübra hiçbir şeye üzülmez, Kübra hiçbir şeye kafayı takmaz, sadece hayvanlarla uğraşan birisi. Cevapları adli tıptan çıkan sonuçlar verecek. Şimdi ne konuşsak yanlış olur" şeklinde konuştu.

CENAZE BURSAYA GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Kübra Aykut'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Sosyal Medya İnceleme 3-sayfa Magazin Güncel Bursa Medya

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });