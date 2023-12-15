Üye Girişi
Haberler

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay'la birlikte, işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı.

SOSYAL medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki işyerinin kurşunlanması ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti. Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın da evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte yaşı küçük olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Bilir Ece Ronay Güvenlik Gözaltı Suç Polis 3. Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title