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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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1) ECE RONAY'IN GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı.

Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ece Ronay Gebze Olay Güvenlik Suç 3. Sayfa Güzellik Güncel Haberler

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