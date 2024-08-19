Sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi

Haber/Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) - Kara para aklama, yasadışı bahis gibi suçlardan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, mahkemenin kararı doğrultusunda Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasadışı bahis gibi suçlardan Kasım ayında tutuklanan ve 9 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Polat, bugün cezaevinden çıktı.

Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildiği haberini alan sevenleri, yakınları ve bazı sosyal medya fenomenleri de cezaevi önünde toplandı. Kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde Dilan Polat'ı almak için bekledi.

Kendisi de bir süre cezaevinde bulunup daha sonra tahliye edilen Sıla Doğu'nun sevinci ve heyecanlı bekleyişi kameralara yansıdı.

Polat, hakkındaki davalardan tutuksuz yargılanacak.