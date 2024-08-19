Sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi
Kasım ayından bu yana kara para akladıkları iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşi Engin Polat ise tutukluluk hali devam ediyor.
(İSTANBUL) Kasım ayından bu yana kara para akladıkları iddiasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Aynı dava kapsamında cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın tutukluluk hali devam ediyor.