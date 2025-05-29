Sosyal Medya Düzenlemesi ile Dijital Güvenlik Artacak

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız Sosyal Medya Düzenlemesi ile içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis ile bir araya geldiğini bildirdi. Göktaş, şunları kaydetti:

"Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis ile bir araya gelerek dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar üzerine bir görüşme gerçekleştirdik. Sosyal medya platformlarının, kültürel değerlerimize saygılı ve çocukların üstün yararını gözeten politikalar benimsemesini önemsiyoruz.

Bir süredir üzerinde çalıştığımız Sosyal Medya Düzenlemesi ile içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. Özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruma konusundaki kararlılığımızı ve kendilerinden beklentilerimizi Sayın Davis ile paylaştık. Aile Yılı içerisinde, çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçlayan Sosyal Medya Düzenlemesi çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız."