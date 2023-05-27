Sosyal medya dolandırıcılığına tutuklama

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kadını Türkiye'ye çağıran ve kendini gümrük müdürü olarak tanıtarak 923 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir kişinin sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kadınla tanıştığı, onunla gönül ilişkisi kurarak Türkiye'ye gelmesi üzerine sözleştikleri belirlendi. Bir süre sonra başka bir kişinin ise yabancı uyruklu kadını, kendisini gümrük müdürü olarak tanıtarak aradığı ortaya çıktı.