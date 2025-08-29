Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bingöl'de Bir Kadından 3 Bin Lira Aldılar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de bir kadını sosyal medyadan dolandıran şüpheli Adana'da yakalandı. Dolandırıcı, 'bakımcı hafız hoca' hesabıyla kadınla iletişime geçip para aldı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan dosyaları olduğu öğrenildi.

Bingöl'de bir kadını sosyal medyada dolandıran şüpheli Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "bakımcı hafız hoca" rumuzlu kullanıcı hesaptan A.B. ile irtibata geçerek üzerindeki nazarı kaldıracağını söyleyen dolandırıcı, kadından 3 bin lira aldı.

Dolandırıldığını anlayan kadın, savcılığa şikayette bulundu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli T.B'nin Adana'da olduğu belirlendi.

Bingöl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanan T.B, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin Bolu, Antalya ve Zonguldak'ta benzer suçlardan 3 dosyası olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.