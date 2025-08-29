Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Bingöl'de Bir Kadından 3 Bin Lira Aldılar

Bingöl'de bir kadını sosyal medyada dolandıran şüpheli Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "bakımcı hafız hoca" rumuzlu kullanıcı hesaptan A.B. ile irtibata geçerek üzerindeki nazarı kaldıracağını söyleyen dolandırıcı, kadından 3 bin lira aldı.

Dolandırıldığını anlayan kadın, savcılığa şikayette bulundu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli T.B'nin Adana'da olduğu belirlendi.

Bingöl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanan T.B, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin Bolu, Antalya ve Zonguldak'ta benzer suçlardan 3 dosyası olduğu belirlendi.