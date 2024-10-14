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Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandıran 9 şüpheli, müzik dinleme bahanesiyle telefonlarını alıp mobil bankacılık hesaplarından para aktardıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 34 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin 7 cep telefonuna da el konuldu.

ANKARA'da sosyal medya üzerinden tanışıp buluştukları erkeklerin telefonlarını müzik dinleme bahanesiyle alıp mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çete üyesi kadınların, müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alıp şifrelerini öğrendiği ve mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Ardından erkekleri yiyecek ve içecek alma bahanesiyle araçtan indiren kadınların, kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları belirlendi. 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik çete, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 7 cep telefonuna el konulduğu ve bilişim incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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