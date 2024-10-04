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Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 24 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Eskişehir merkezli 19 ilde sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 23 paravan şirket aracılığıyla 112 kişiyi 2,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi.

ESKİŞEHİR merkezli 19 ilde sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kazanç vadederek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kurdukları 23 paravan şirket aracılığıyla 112 kişiyi yaklaşık 2,5 milyar lira dolandırdığı tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kar vadeliyle dolandırıcılık şikayetleri sonrası soruşturma başlattı. İncelemede şüphelilerin, sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kar vadedip, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılık için 23 farklı paravan şirket kurduğu ve 112 kişiyi dolandırdığı anlaşılan şüphelilere yönelik Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat'ta şafak operasyonu düzenlenirken; 40 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır sim kart ele geçirildi.

1 YILDA 2,5 LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle dolandırdığı belirlenirken, 1 yılda bankalar üzerinden yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılıkta kullandıkları banka hesapları da bloke edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 24 şüpheli, 'Bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri gözaltına alındıkları kentlerde işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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