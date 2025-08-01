Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep merkezli gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma, çeşitli illerde yaptığı teknik takip sonucu şüphelileri ikametlerinde yakaladı.

Gaziantep merkezli 5 ilde sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli Sakarya, Nevşehir, Mersin ve Antalya'da çalışma başlatıldı.

Teknik takip sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden daha fazla kazanç vadederek sahte ödeme linklerine yönlendiren suç örgütüne operasyon yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli ikametlerinde yakalandı. Aramalarda, suçta kullanılan 5 cep telefonu, 8 sim kart, 15 farklı bankaya ait kart ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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