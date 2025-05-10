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Sosyal Medya Dolandırıcılarına Eş Zamanlı Operasyon

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Eş Zamanlı Operasyon
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Elazığ'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 7 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlardan yüksek miktarlarda harç ve dava ücreti talep ettikleri tespit edildi.

ELAZIĞ'da, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheli, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin sosyal medya platformlarında açtıkları sahte hesaplar üzerinden mağdurlarla iletişime geçtikleri, kendilerini farklı avukat isimleriyle tanıtarak icra takibi, tazminat davası, Anayasa Mahkemesi başvurusu gibi hukuki süreçleri yürüteceklerini vaat ettikleri, davaları kazanma vaadiyle yüksek miktarda harç ve dava ücreti talep ettikleri ve kaybedilmiş davaları kazanılmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin Elazığ, Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin'de belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 4 avukatın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 9 cep telefonu ve 6 SIM karta el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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