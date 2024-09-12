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Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

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SOSYAL medya satış platformlarına ilan verenleri müşteri gibi arayarak, sahte banka dekontu gönderip, sözde satın aldıkları malları gönderdikleri taksiciye teslim etmelerini sağlayan biri kadın iki dolandırıcı polis tarafından yakalandı.

SOSYAL medya satış platformlarına ilan verenleri müşteri gibi arayarak, sahte banka dekontu gönderip, sözde satın aldıkları malları gönderdikleri taksiciye teslim etmelerini sağlayan biri kadın iki dolandırıcı polis tarafından yakalandı.

Kağıthane'de internet üzerinden bilgisayarını satmaya çalışırken dolandırılan A.A. (27), 7 Eylül Cumartesi günü emniyete giderek şikayetçi oldu. Emniyette ifade veren A.A. "Bilgisayarımı satıyordum. Bir kadın beni aradı. Onunla fiyatta anlaştık. Bana bir banka dekontu gönderip paranın kısa sürede hesaba geçeceğini söyledi. Bilgisayarı bana gönderdiği taksiciye teslim ettim. Ancak daha sonra dekontun sahte olduğunu ve dolandırıldığımı anladım" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler Bekir D. (30) ve Feyzanur G. (23) Maltepe'de gözaltına alındılar. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Bekir D.'nin daha önceden 65 suç kaydı olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli Feyzanur G.'nin de polis kayıtlarında 25 suç kaydı olduğu belirledi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin mağdurlara gönderdikleri taksileri internet uygulamaları üzerinden gönderdikleri, taksi şoförlerinin dolandırıcılıktan haberlerinin olmadığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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