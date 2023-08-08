Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

İSTANBUL'da A.K. sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisine kolaylıkla Schengen vizesi çıkarabileceğini söyleyen kişiye 25 bin dolar yani yaklaşık 675 bin lira verdi. Vize çıkmayınca dolandırıldığını anlayan A.K. polise başvurdu. Dolandırıcıları mağdurun arkadaşı gibi arayan polis, 430 bin lira isteyen şüphelileri buluşmaya geldiği kafede gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI KİŞİYE VİZE İÇİN 25 BİN DOLAR GÖNDERMİŞ

Fatih'te ikamet eden yabancı asıllı Türk vatandaşı A.K. Schengen vizesi çıkarmak istediği için sosyal medya üzerinden araştırma yaptı. Bu sırada internetten karşısına çıkan bir hesap üzerinden tanıştığı kişiler A.K. ile dostluk kurdu. Şüpheliler A.K.'ye 25 bin dolar karşılığında hiçbir sorun yaşamadan vize alabileceklerini söyledi. Buna inanan mağdur A.K. istenen parayı banka hesap numarasına gönderdi. Aradan uzun süre geçmesine rağmen vize çıkmayınca dolandırıldığını anlayan A.K. polise başvuruda bulundu.

16 BİN DOLAR DAHA İSTEDİLER; YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri A.K.?nin arkadaşı olduklarını söyleyerek, dolandırıcıları aradı. Şüpheliler işlemin bitmek üzere olduğunu ancak 16 bin dolar daha vermeleri gerektiğini söyleyince operasyon için düğmeye basıldı. Teklifi kabul eden polis ekipleri şüphelileri parayı vermek için Fatih'te bir kafeye çağırdı. Kafede bekleyen polis ekipleri parayı almaya gelen şüphelileri suçüstü yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Mahmud N. ile Selim N.'nin olayla ilgili ifadeleri alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.