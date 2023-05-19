Sosyal medya dolandırıcıları tutuklandı

Sakarya'da sosyal medyada hesap açarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada verilen 'büyü yapma' ilanı üzerinden ücret alınan kişilerden, ifşa edilecekleri söylenerek şantaj ve tehditle para istenmesine ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya'da sosyal medyada hesap açarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada verilen "büyü yapma" ilanı üzerinden ücret alınan kişilerden, ifşa edilecekleri söylenerek şantaj ve tehditle para istenmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 235 kişiden 1 milyon 645 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 420 bin lira, 13 cep telefonu, 2 bilgisayar, 8 yabancı kişilere ait sim kart, başkasına ait 10 banka kartı ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin, çoğu üniversite öğrencisi olan ve Sakarya'da yaşayan kişilere kar verme vaadiyle kredi çektirerek 750 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.