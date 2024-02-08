Sosyal medyada küfürleşerek randevulaştığı kişiyi öldüren şüpheliye müebbet istemi

KAĞITHANE'de sosyal medyada küfürleşerek randevulaştığı Fahri Çelik'in ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla devam eden Şehmuz Yamaç hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Yamaç hakkında 4 suçtan müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Olay yerine Şehmuz Yamaç'ı motosikletiyle getiren Ahmet Kardaş'ın ise, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

YARALI ARKADAŞINA YARDIM ETMEK İSTERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Şehmuz Yamaç ile müşteki Cihan Öncü'nün sosyal medya uygulamasından olay tarihinden yaklaşık 9 ay önce mesajlaştıkları, bu konuşmaların birbirlerine hakaret seviyesine ulaştığı anlatıldı. İki tarafın da Ocak 2023 tarihinde buluşmak için sözleştikleri, Cihan Öncü'nün aracılık etmesi için yanında Fahri Çelik ve Doğan İpek'in bulunduğu, şüpheli Şehmuz Yamaç'ın buluşmaya giderken yanına tabanca aldığı aktarıldı. Şüphelilerin olay yerine Ahmet Kardaş'ın sürdüğü motosiklet ile gittikleri, Şehmuz Yamaç'ın Cihan Öncü'yü olay yerinde gördüğü anda motosikletten inerek Öncü'ye ateş ederek yaraladığı, arkadaşına yardım etmek isteyen Fahri Çelik'e de ateş edilmesi üzerine Çelik'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerinde tesadüfen bulunan Cihan Hülagü'nün de etrafa açılan ateş sonucu seken mermiyle yaralandığı, seken mermilerin bazıları ise çevredeki bir iş yerine isabet ettiği belirtilirken, şüpheliler Şehmuz Yamaç'ın olay yerinden Ahmet Karataş'ın kullandığı motosikletle birlikte kaçtıkları anlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN KÜFÜRLEŞİP BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞMİŞLER

İddianamede, şüpheli Şehmuz Yamaç'ın olay yerine gelir gelmez Öncü'nün hayati bölgelerine ateş ettiği, daha önce sosyal medya üzerinden küfürleşmeleri nedeniyle aralarında husumet bulunduğu değerlendirildi. Yamaç'ın ATK raporunda olayda yaralanan Cihan Öncü'ye yönelik eyleminin tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu belirtildi. Olayın başında iki tarafın da karşılıklı küfürleşmede bulundukları, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının ve Yamaç'ı motosikletiyle olay yerine getirip götüren Ahmet Kardaş'ın da diğer şüpheli tarafından Öncü'ye yönelik eyleminde fikir ve eylem birliği içerisinde bulunması, ifadeler ve tanık ifadesi gözetilerek Kardaş hakkında 'öldürmeye teşebbüs', 'suçluyu kayırma' suçlarından ceza verilmesinin mahkemenin takdirine bırakıldığı aktarıldı.

ATK RAPORUNDA ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİNİN SİLAHLA YARALANMA OLDUĞU VURGULANDI

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nden gelen rapora göre Fahri Çelik'in vücuduna bir mermi girişi olduğu ve onun da öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Raporda Çelik'in ölüm nedeninin ateşli mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu olduğu vurgulandı. ATK raporunda olayda yaralanan Cihan Hülagü'ye gelen kurşunun ise yaşamını tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olduğu aktarıldı. İddianamede, şüpheli Şehmuz Kaçmaz hakkında 'Mala zarar verme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

"FAHRİ ELİME DOĞRU HAMLE YAPINCA SİLAH ATEŞ ALDI"

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şehmuz Yamaç ifadesinde, "Cihan Öncü'yü tanırım, kendisiyle sosyal medya üzerinden 5-6 yıldır konuşuruz. Konuşurken aramızda bir gün tartışma çıktı, bu nedenle karşılıklı hakaretleşmelerimiz oldu. Cihan son zamanlarda bana yönelik hakaretleri çok ileri düzeye gitmeye başlamıştı. Benden konum isteyerek buluşmak istedi. Ben de olay günü bulunduğum konumu gönderdim. Ben de olay yerine, beni vuracağını söylediğinde ve tedbiren silahımı da yanıma aldım. Buluşma noktasına yolda kısmen tanıdığım Ahmet Kardaş'ı motosikletle görünce beni mahalleye bırakmasını istedim. O da kabul etti ve motosiklete binerek seyir halindeyken husumetlim olduğunu anlattım ama detaylarını söylemedim. Ahmet yanımda silah olduğunu bilmiyordu. Ahmet'in olayla ilgisi bulunmamaktadır. Motordan inince Cihan Öncü'yü görünce bacaklarına doğru 1 el ateş ettim. Mermi yerden sekip dükkanın camına geldi. Sonra Cihan ile aramızda boğuşma oldu orada. O sırada adını sonradan öğrendiğim Fahri Çelik'in bize doğru koştuğunu gördüm. Arkam dönük olduğu sırada Fahri bana yumruk attı. Önüme doğru dönmeye çalışırken, Fahri elime doğru hamle yapınca silah ateş aldı. Fahri bu şekilde yaralandı. Yoldan geçen ve tanımadığım Cihan Hülagü'nün ise nasıl yaralandığını bilmiyorum" dedi.

ÖLEN ARKADAŞINI ISRARLA BULUŞMA NOKTASINA ÇAĞIRMIŞ

Şikayetçi Cihan Öncü'nün de soruşturma aşamasındaki ifadesi iddianamede yer aldı. Öncü ifadesinde 9 ay önce sosyal medya üzerinden Şehmuz Yamaç ile tartışmaya başladıklarını, tartışmanın olay gününe kadar devam ettiğini anlattı. Öncü, tartışmanın uzaması nedeniyle Şehmuz Yamaç'a buluşma teklifinde bulunduğunu, onun da kabul ederek verdiği adrese gittiğini, adrese geldiğinde aynı uygulama üzerinden daha önce tanıştığı Fahri Çelik'i de buluşma noktasına ısrarla çağırdığını anlattı. Fahri Çelik geldikten 30 dakika sonra Şehmuz Yamaç'ın belirtiği noktaya geldiğini söylemesi üzerine dışarı çıktığı sırada arkasından ateş edildiğini ve sol kasık bölgesinden vurulduğunu söyledi. Cihan Öncü, kendisine ateş eden kişinin Şehmuz Yamaç olduğunu net olarak gördüğünü ifade ederek Yamaç'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde anlattı.

ŞÜPHELİYE MÜEBBET VE 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Şehmuz Kaçmaz'ın olay sırasında kendisine hamle yapan Fahri Çelik'e ateş ederek ölümüne neden olması nedeniyle 'Kasten öldürme', olay yerinde tesadüfen bulunan ve seken mermiler nedeniyle yaralanan Cihan Hülagü'ye yönelik ise 'Olası kastla yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Cihan Öncü'ye yönelik ise 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda müebbet ve 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Ahmet Kardaş'ın ise Cihan Öncü'ye yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelilerin ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak. İddianamede, şüpheli Şehmuz Kaçmaz hakkında 'Mala zarar verme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.