Sosyal Medya Canlı Yayını R.İ.'nin Yakalanmasına Sebep Oldu

Diyarbakır'da, 25 yıl hapis cezası bulunan R.İ. sosyal medyada yaptığı canlı yayında arka planda görünen sokak tabelası sayesinde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'da hakkında 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ., sosyal medyadaki canlı yayında arka plandaki sokak tabelasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekipler, adresine daha önce yapılan operasyonlarda ulaşılamayan R.İ.'nin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. İncelemede, sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Ekipler, tabeladan yola çıkarak bölgeyi daralttı. 11 Ekim'de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü. Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

