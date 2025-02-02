Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş

Sosyal Konut Seferberliği Başlatılıyor

Sosyal Konut Seferberliği Başlatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi talimatı verdi. TOKİ aracılığıyla sosyal konut projeleri kapsamında dar gelirli vatandaşlara modern yaşam alanları sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatılıyor.

Buna göre, Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un da imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi.

Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Anayasa'daki "konut hakkı"nın vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı.

Nüfusa göre konut yapılacak

Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi.

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi.

Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

Öte yandan TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
img

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
img

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
img

Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.