Sosyal konut projesinin ikinci gününde başvuru sayısı 1 milyon 500 bini geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. 81 ilde yapılacak olan 250 bin konut için son başvuru tarihi ise 31 Ekim olarak açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

BAŞVURU SAYISI 1 MİLYON 500 BİNİ GEÇTİ

TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı. Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

BAKAN KURUM: 2 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında anahtar teslim tarihleriyle ilgili soru işaretlerini giderdi. Kurum, "Başvuruların akabinde kura süreci başlayacak. 10 Ekim'de ihalelerimizi yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projenin ilk etabının maliyeti 422 milyar lira. Maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından diğer satır başlıkları şu şekilde:

"TÜM TÜRKİYE'DEN TEŞEKKÜR YAĞDI"

"Son durum programa çıkmadan önce 705 bin rakamına ulaştık. Sürekli artıyor. Yine burada TC No'ları sonu 0 ile olanlar başvuruyor şu an. Büyük bir ilgi var. Dün Cumhurbaşkanımız yüz yılın konut kampanyasını tüm Türkiye ile paylaştı. 609 ilçede 81 ilde... Tüm Türkiye'den bize teşekkür yağdı.

"BAŞVURULAR 31 EKİM'DE SONA ERECEK"

2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşa yapacakları, hem istihdam adına 5 yıllık süreçte ortaya konmuş hedef. İlk etabı dün lansmanını gerçekleştirdiğimiz süreçte 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin arsayı vatandaşlarımıza sunuyoruz, yine bu kapsamda 10 bin adet iş yerini sunmuş oluyoruz.

Konut arsası ile iş yeri başvurusu henüz başlamadı. 10 Ekim ile 7 Kasım arasında başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvuru. 31 Ekim'de sosyal konutla ilgili başvurular sona erecek."