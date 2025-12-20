Haberler

Murat Kurum, Sosyal Konut Projesine Lapılan Başvuru Sayısını Açıkladı: Geçerli Başvuru 5 Milyon 242 Bin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin başvuru alındığını ve geçerli başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu açıkladı. En çok başvuru yapılan il İstanbul oldu.

(HATAY) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine toplam 8 milyon 840 bin başvuru olduğunu, kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Cumhuriyet Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Kurum'un, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelediği konut projesine 10 Kasım'da başlayan başvurular dün sona erdi. Başvurulara ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş, bir milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz yüzyılın konut projesine inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.

Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ'mizle bir milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projeleri nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
