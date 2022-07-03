Sosyal hizmetler alanında uzman akademisyenler Akademi Buluşmaları'nda bir araya gelecek

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve üniversiteler arasında sosyal hizmet alanlarına yönelik istişare mekanizmasının güçlendirilmesi kapsamında farklı temalarda düzenlenecek Akademi Buluşmaları, Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla yarın Ankara'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sivil toplumun bakanlığın sorumluluğundaki alanlarında faaliyetlerini etkinleştirmek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı'ndaki hedefleri hayata geçiriyor.

Eylem planında yer alan "Politika Geliştirme Süreçlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımının Sağlanması" hedefi kapsamında sosyal hizmet alanlarına yönelik farklı temalarda Akademi Buluşmaları düzenlenecek.

Buluşmaların ilki yarın "kadın" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğindeki programa üniversitelerin kadın alanındaki araştırma merkezlerinin müdürleri katılacak.

Toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açılış konuşmasını yapacak. Yanık'ın konuşmasının ardından akademi temsilcileri bakanlık ile iş birliğini güçlendirmeye yönelik öneri ve görüşlerini sunacak, değerlendirmelerde bulunacak.

İkinci oturumda ise akademi temsilcilerinin yer aldığı odak grup masaları oluşturulacak. Burada uzman akademisyenlerin kadın hakları ve kadının statüsü kapsamında Türkiye'nin güçlü ve geliştirilebilecek yönleri ile uluslararası alanda kadın hakları ve kadının statüsü kapsamında ortaya çıkan yeni çalışma alanları hakkında görüşleri alınacak.

Ortaya çıkan görüş ve öneriler derlenerek tüm katılımcılarla paylaşılacak. ???????