Sosyal hizmet işçilerinin toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı - Haberler

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Sosyal hizmet işçilerinin toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Sosyal hizmet işçilerinin toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Öz Sağlık-İş Sendikası ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalanan protokol ile sosyal hizmet işçileri haklarına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 26 bin sosyal hizmet işçisi için verilen mücadelede galip gelindiğini belirtti.

Grev uygulama kararı aldıkları günden itibaren mücadelelerine ilgili bakanlıkların da destek verdiğini aktaran Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TÜHİS, Kamu, Türk, Güncel, Haberler

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