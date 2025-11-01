Haberler

Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Yeni Reformlar Yolda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması amacıyla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. 2024 itibarıyla kayıtlı istihdam oranının %89,7 ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, prim tabanı güçlendirilecek ve sisteme girişler kolaylaştırılacak.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması amacıyla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, sisteme girişler için kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2024'te yüzde 89,7 düzeyine ulaştı.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bazı politika ve tedbirler uygulanacak.

Bu doğrultuda, sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek.

Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek.

Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak.

Sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Aylık bağlama sistemi, "daha çok istihdamda kalmak" odaklı olacak

Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu konudaki reformları hayata geçirmek üzere ilgili kurumlar ortak çalışmalar yürütecek.

Sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu konuda reform alanları tespit edilecek ve bu alanlarla ilgili çalışmalar yapılacak.

SGK'ye borcu olanlara rehberlik edilecek

Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatları artırılacak. Bu doğrultuda prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip ve tahsilat işlemleri etkin şekilde uygulanacak. SGK'ye borcu bulunan sigortalılarla iletişim kurularak borcun ödenmesi konusunda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecek.

Denetimler yoluyla sosyal güvenlik sisteminin etkinliği artırılacak.

Sektörlere ve iş yerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek.

Kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılarak, prim tabanı genişletilecek.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.