Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket - Haberler

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Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Sosyal Güvenlik Kurumundan KAYMEK'e plaket

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), "2021'de en çok istihdam sağlayan işveren" olması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), "2021'de en çok istihdam sağlayan işveren" olması dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, SGK İl Müdürlüğüne atanan Güney'i makamında ziyaret etti.

Güney ziyarette, belediyeye bağlı KAYMEK'nin, kentte geçen yıl en çok istihdam ve kadın istihdamı sağlayan işveren olmasından dolayı, Başkan Büyükkılıç'a iki ayrı teşekkür plaketi verdi.

Büyükkılıç da Güney'e teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Defterdarlığına atanan Mehmet Çoban ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ali Yedikaya'yı da ziyaret etti.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Memduh Büyükkılıç Kayseri Güncel Haberler

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