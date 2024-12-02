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Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
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Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigorta işletmeleri yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaptı. Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı ve işyerlerinde yemek hizmetiyle ilgili yeni şartlar belirlendi.

(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal sigorta işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinin yeniden düzenlenmesine ilişkin karar Resmi Gaazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi, "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin  nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulu'nca belirlenen tutarın fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarı aşmayan kısmı" şeklinde düzenlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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