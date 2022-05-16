Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı - Haberler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Oğuz Özdil, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Özdil, konuşmasında, Sosyal Güvenlik Haftası'nın kutladı.

Toplumda bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından haftanın önemli olduğunu ifade eden Özdil, Sosyal Güvenlik Kurumunu herkese tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu yıl kayıt dışı istihdamla mücadeleyi ana tema olarak belirlediklerini dile getiren Özdil, "Toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür. Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir." diye konuştu.