Yalova Sgk'da Silahlı Saldırı: Kurum Avukatı Zekeriya Polat Yaşamını Yitirdi

(ANKARA) - Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başsağlığı mesajı yayımladı. Işıkhan, "Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SGK'dan yapılan açıklamada, bugün saat 11.30 sıralarında Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında meydana gelen saldırının, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe gösteren bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

SGK açıklamasında, kurum personeline yönelik saldırının kınandığı vurgulanarak, "Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Işıkhan: Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz" dedi.