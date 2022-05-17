Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri sınav provası yaptı - Haberler

Toplam 600 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, sınav gününün provasını yaptı. Gerçeğini aratmayan sınavlarda eksikliklerini görme imkanı bulan öğrenciler, zamanla yarıştı, bilgilerini test etti.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerine yönelik düzenlenen deneme sınavları, gerçeğini aratmadı. Öğrenciler sınav günü yaşayacaklarının provasını önceden yaparak eksiklerini görme imkanı buldu. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ücretsiz deneme sınavlarında bilgilerini test etti. Bir yayınevi tarafından organize edilen ve Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda öğrencilere sınava giriş belgesi formatında belge hazırlandı. Cep telefonları toplandı. Sınav saatinde kapılar açıldı. Her sınav için öğrencilere orijinal sürelerindeki kadar zaman tanındı. Kimliği ve giriş belgesi olmayanlarla sınava geç kalanlar içeri alınmadı. Kendi imkanlarıyla sınava gelen öğrenciler, sınav günü dikkat etmeleri gerekenleri not etti, eksikliklerini görüp önlem alma imkanı buldu. Bu kapsamda eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen sınavlarda öğrenciler hem bilgilerini test etti hem de zamanı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendi.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARISI BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'nın yarınları olacak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların başarısı bizim gurur kaynağımız oluyor. Bu nedenle ücretsiz eğitimlerin yanı sıra gerçek sınavı aratmayan deneme ve tatbikat sınavlarıyla da öğrencilerimize sınav günü karşılaşabilecekleri zorlukları önceden görme ve önlem alma imkanı tanıdık. Şimdiden önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek LGS ve YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bültenler / Güncel