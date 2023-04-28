Sosyal Etkileşim Yaşlılarda Demans Riskini Azaltırken Yaşam Süresini Uzatıyor

SİDNEY, 28 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW Sidney) tarafından yürütülen araştırmayla, sosyal bağların güçlü olmasıyla beyin sağlığı ve daha uzun yaşam arasında ilişki olduğu saptandı.

SİDNEY, 28 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW Sidney) tarafından yürütülen araştırmayla, sosyal bağların güçlü olmasıyla beyin sağlığı ve daha uzun yaşam arasında ilişki olduğu saptandı.

Alzheimer's & Dementia dergisinde Çarşamba günü yayımlanan bir makaleye göre, 65 yaş ve üstü kişileri uzun süre takip eden 13 boylamsal yaşlanma araştırmasından toplamda 39.000'den fazla katılımcı bir araya getirildi.

Bilim insanları sosyal bağlar ile sağlık arasındaki ilişkiyi araştırmak için meta-analiz yaklaşımından yararlandı.

Çalışmanın sonucunda araştırmacılar, bir ilişki içinde olmanın, haftalık toplanan gruplarda yer almanın, haftalık aile veya arkadaş etkileşimlerinin ve kişiyi yalnız hissettirmeyen güçlü sosyal bağların, hafif bilişsel bozukluk riskini azalttığı sonucuna vardı.

Araştırmada ayrıca, aile ve arkadaşlar ile sık temas halinde olan katılımcılarda demans riskinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırmanın ilk yazarı ve UNSW Sidney Sağlıklı Beyin Yaşlanması Merkezi'nde araştırmacı olan Suraj Samtani, "Aile ve arkadaşlarla aylık ya da haftalık olarak sık etkileşimde bulunmanın ve konuşacak birilerinin bulunmasının demansa yakalanma riskini azalttığını tespit ettik. Ayrıca başkaları ile birlikte yaşamanın ve topluluk faaliyetlerinde bulunmanın da ölüm riskini azalttığını saptadık" ifadelerini kullandı.

Samtani, başkaları ile bağlantı kurmanın bedeni ve zihni sağlıklı tutmada etkili olabileceğini öne sürüyor.

Samtani, "Ayda en az bir kez arkadaşlarınız ve aileniz ile buluşmaya çalışın, gönüllü çalışmalar veya rotary kulübü gibi toplumsal faaliyetlere katılın ve stresli hissettiğinizde birine içinizi dökün. Ayrıca, birkaç neslin bir arada bulunduğu geleneksel evlerde yaşamak da faydalıdır" dedi.