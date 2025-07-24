Sorunsuz Tercih İçin DABİS ile Destek

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) ilişkin tercih yapacak öğrencilerin, gitmek istedikleri bölümün istihdam, kamuda çalışma ve girişimcilik oranları gibi bilgileri Danışman Bilgi Sistemi'nden (DABİS) öğrenebileceklerini bildirdi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren objektif verilere dayalı kariyer bilgi sistemi olan DABİS'ten ortaöğretim ve yükseköğretim tercihlerini yapacak gençlere, mezuniyet sonrası iş gücü piyasasıyla ilgili kendilerini nelerin beklediğine dair iş ve meslek danışmanları ile rehber öğretmenler aracılığıyla bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren Öksüz, öğrencilerin, "dabis.iskur.gov.tr" adresinden kayıt olup aldıkları kodla 81 ildeki İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine giderek iş ve meslek danışmanları ile rehber öğretmenlerden destek alabileceklerini anlattı.

Sistemin, Yükseköğretim Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriyle desteklendiğini belirten Öksüz, "Örneğin önümüzde YKS tercih dönemi var. Tercihini yapacak bir genç, bu sistem aracılığıyla danışmanıyla görüşerek kapsamlı danışmanlık hizmeti alabilecek. Gitmek istediği bölüm konusunda kendisine, bu bölümden mezun olanların istihdam oranı, kamuda çalışma oranı, akademide çalışma oranı, iki iş arasında bekleme süresi ve girişimcilik oranı gibi farklı göstergeler üzerinden mezuniyet sonrası nelerle karşılaşacağı gösterilecek." diye konuştu.

DABİS'te ortaöğretimden üniversite mezuniyeti sonrasına kadar danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Öksüz, üniversite sonrası kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlerin de danışmanlarla görüşerek gerekli desteği alabileceklerini bildirdi.

Öğrenciler, sanal fuarda meslekleri yakından tanıyor

Öksüz, İŞKUR'un, kişilerin kendilerini tanımaları ve mesleki yönelimlerini ölçmelerini sağlayıcı Mesleki Yönelim Test Bataryası hizmetinin de olduğuna değinerek, bu sistemin, üç farklı test üzerinden kişilerin kendilerini tanımaları ve mesleki yönelimlerini anlamasına dönük sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Tercih dönemindeki gençlere rehberlik etmek amacıyla 23, 24 ve 25 Temmuz'da Sanal Meslek Tanıtım Fuarı düzenlediklerini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Burada sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil ve TYT alanlarında farklı fuar alanları var. Her fuar alanında online olarak danışmanlarımız tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Aynı zamanda 3 gün boyunca 72 meslekte bölümler ve meslek bazında öğrencilerimize seminerler düzenliyoruz. Seminerlerde öğrenciler, meslek erbaplarıyla ve bölümdeki akademisyenlerle birebir görüşerek bölümler, meslekler hakkında bilgi alma şansı elde ediyor ve etkileşimli süreç devam ediyor."