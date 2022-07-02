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Sorgunlu gurbetçi iş kadınından engellilere 5 tekerlekli sandalye

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Sorgunlu gurbetçi iş kadınından engellilere 5 tekerlekli sandalye

Gurbetçi iş kadını, Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 5 tekerlekli sandalye bağışladı.

Gurbetçi iş kadını, Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne 5 tekerlekli sandalye bağışladı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan iş kadını İnci Kaygısuz'un derneklerini ziyaret ettiğini söyledi.

Dernek olarak daha önce Kaygısuz'un bir yakınına tekerlekli sandalye verdiklerini anlatarak, "O yakını vefat eden Kaygısuz, tekerlekli sandalyeyi bize iade ederken tekerlekli sandalye ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Biz de olduğunu söyledik. Bunun üzerine 5 tekerlekli sandalye alıp derneğimize bağışta bulundu. Yapmış olduğu bu güzellikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Süleyman Özdemir Güncel Haberler

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