Sorgun ve Yerköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sorgun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tuklamalar, Agahefendi İlkokulu bahçesinde devam etti.

Törende konuşan Agahefendi İlkokulu Müdürü Ömer Kahraman, Cumhuriyet güneşinin parladığı gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarını söyledi.

Etkilikte öğrenciler tarafından şiir okundu, gösteri sunuldu.

Törene Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yerköy

Yerköy ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TOKİ Şehit Ali Salmanlı İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Okul Müdürü Zafer Tan, öğrencilerin ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi sundu.

Törene Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergün, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Yozgat Belediyesi de Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan Şenliği düzenleyerek çeşitli etkinliklerle öğrencileri eğlendirdi.