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Sorgun'un Çiğdemli beldesinde taziye ve kültürevi hizmete girdi

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Çiğdemli Belediyesi tarafından İsmailhacılı Mahallesinde yapılan taziye ve kültürevi hizmete açıldı. Tesis, kasaba halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edildi.

Sorgun'un Çiğdemli beldesinde belediye tarafından İsmailhacılı Mahallesinde yaptırılan taziye ve kültürevi hizmete girdi.

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer AA muhabirine, Çiğdemli Taziye ve Kültürevi'nin temelinin 2016 yılında atıldığını söyledi.

Biçer "Belediyemizin yoğun uğraşları ve kasaba halkımızın kendi olanakları ile yaptırdığımız tesis hizmete girdi. Özellikle yağışlı havalarda kasaba halkımız taziyede büyük sıkıntı çekiyordu. Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız kurulan taziye çadırlarında üşüyordu. Toplam 2 milyon 130 bin liraya mal olan tesisimizde Kur'an kursu, muhtar odası, cenaze ve kalabalık yemeklerin verilebilmesi için yemekhane bölümlerimiz var. " dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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