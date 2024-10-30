Sorgun Müftülüğü'nden Öğrencilere Peygamberimiz'in Örnek Yaşamı Anlatıldı

Sorgun Müftülüğünün gençlik faaliyetleri kapsamında ilçe vaizi Mustafa Akça, öğrencilerle buluştu.

Akça, Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki buluşmada öğrencilere Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğini anlattı.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine, öğrencilerin yaşamında manevi konuların büyük önem taşıdığını söyledi.

Müftülükçe okullarda çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Yaykın, "Çocuklarımızın yaşamında Peygamberimizin yaşantısından örnekler alması için gayret ediyoruz. Mustafa Akça hocamız da öğrencilerimizle Peygamberimizin örnekliği konusunda sohbet etti. Programa katılan öğrencilerimiz öğle namazını Agah Efendi Camii'nde cemaatle kıldı. Namaz sonrası onlara ikramlarımız oldu." dedi.