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Sorgun Müftülüğü'nden Gençlere 'Adalet' Etkinliği

Sorgun Müftülüğü'nden Gençlere 'Adalet' Etkinliği
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Sorgun İlçe Müftülüğü, gençlik faaliyetleri kapsamında 'adalet' konulu bir etkinlik düzenledi. Din hizmetleri uzmanı İsa Karadavut, adaletin toplumsal düzenin sağlanmasındaki önemini vurguladı. Etkinlik sonrası camideki öğle namazında gençlere yiyecek ikramı yapıldı.

Sorgun Müftülüğü, gençlere yönelik "adalet" konulu etkinlik düzenledi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde, gençlik faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan din hizmetleri uzmanı İsa Karadavut, adaletin sadece bir hukuk terimi olmadığını belirterek, adalet olmadığı yerde insanların insanlara olan güveninin yıkılacağını ifade etti.

Toplumsal düzenin sağlanmasında adalet kavramının önemli olduğunu anlatan Karadavut, "Adalet, her kişiye onun olanı ona vermektir. Adaletin odağında insan vardır. Adalette sapma olduğu zaman en büyük cezayı insan çeker. Adalet sadece bir hukuk terimi değil, aynı zamanda insani her alanda geçerli bir erdemdir. Adalet olmazsa insanların insanlara olan güveni yıkılır. Saygı ve sevgi ortamı kalmaz. Güçlüler her zaman güçsüzleri ezer ve daha bir çok olumsuzluklar ortaya çıkar." dedi.

Etkinliğin ardından camide öğle namazını cemaatle kılan gençlere yiyecek ikram edildi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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