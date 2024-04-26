Sorgun Müftülüğü İmam Hatip ve Müezzinlere Etkili Hutbe Sunumu Eğitimi Verdi

Sorgun Müftülüğünce ilçe merkezinde görev yapan imam hatip ve müezzinlere yönelik etkili hutbe sunumu konusunda hizmet içi eğitim verildi.

Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve 4 gün süren eğitimle ilgili açıklama yapan Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, toplumu dini konularda aydınlatmanın en önemli yollarından birinin hutbelerin muhatap kitleye etkin ulaştırılması olduğunu söyledi.

Yaykın, imam hatip ve müezzinlere yönelik hizmet içi eğitim programları çerçevesinde verilen seminerin faydalı olduğunu ifade ederek, "Seminerde, irşat yöntemi olarak hutbe ve hatiplik, hutbe adabı, hatibin temel nitelikleri, ses ve nefes kullanımı, Türkçe'yi kullanma ve güzel konuşma becerisi, hutbe sunumunda yapılan hatalar ve hutbe ile ilgili fıkıh konularında sunum yapıldı, bilgi verildi." dedi.