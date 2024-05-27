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Sorgun İlçe Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

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Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermeste, kadınlar tarafından hazırlanan yiyeceklerin yanı sıra kuru gıda da satışa sunuldu. Kermes 5 gün sürecek.

Sorgun İlçe Müftülüğünce Kur'an kursları yararına kermes düzenledi.

Yeni Cami bahçesinde düzenlenen kermeste konuşan İlçe Müftüsü İsa Yaykın, kermesin 5 gün süreceğini söyledi.

"Hayır çarşısı" adıyla açılan kermeste yiyecek, içecek ve giyeceklerin satışa sunulduğunu ifade eden Yaykın, "Kermesimizde kadınlar tarafından hazırlanan pasta, börek, tatlı gibi yiyeceklerin yanı sıra, kuru gıda yer alıyor. Kermesimize katkı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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