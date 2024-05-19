Üye Girişi
Haberler

Sorgun İlçe Müftülüğü 'Ailece Camideyiz' Projesini Başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun İlçe Müftülüğü, gençlik faaliyetleri kapsamında 'Ailece Camideyiz' projesini başlattı. Proje kapsamında camilerde dini konularda eğitimler veriliyor ve köylerde de uygulanacak.

Sorgun İlçe Müftülüğünce gençlik faaliyetleri kapsamında "Ailece Camideyiz" projesi başlatıldı.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, proje kapsamında camilerde dini konularda eğitimler verildiğini söyledi.

Projenin sadece ilçe merkezinde değil köylerde de uygulanacağını ifade eden Yaykın, "Gençlik koordinatörümüz Adem Caner hocamız, Yaycılar köyünde kadın, erkek, genç, yaşlı katılım sağlayan cemaatle ibadet hayatımız konusunda sohbet ettiler. Programın sonunda cami görevlimiz Sefer Edis katılımcılara ikramda bulundu. Cami cemaati de bu güzel faaliyetlerin devamı konusunda bizden istekte bulundular." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Sorgun Cami Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi

 Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title