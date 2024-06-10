Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim ve Halk Oyunları Şenliği'nde öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi. Ayrıca kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim ve Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.
Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrenciler tarafından açılan stantları gezdi.