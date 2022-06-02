Sorgun Halk Eğitim Merkezi sergi açtı - Haberler

Sorgun Halk Eğitim Merkezi sergi açtı Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Şakir Efendi Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Vali Ziya Polat, kursiyerlere ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışın ardından sergiyi gezen Polat, yapılan el işleri hakkında kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı, ebru çalışması yaptı. Açılışa, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, kurum müdürleri, halk eğitim usta öğreticileri ve kursiyerler katıldı. AA / Şahin Özmen - Güncel Halk Eğitimi Merkezi Ziya Polat Yozgat Sorgun Güncel Haberler

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