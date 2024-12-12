Sorgun Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu Açıldı

Sorgun Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Gebe Okulu'nda anne adayları normal doğum konusunda bilgilendirildi.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk, AA muhabirine, eğitimlerin temel amacının, gebelik dönemindeki anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bilinçli annelik, huzurlu gebelik ve sağlıklı bebek için tüm anne adaylarını gebe okulu birimine beklediklerini belirten Öztürk, "Her hafta pazartesi 11.00-12.00 saatleri arasında ebemiz, kadın doğum doktoru, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog eşliğinde anne adaylarına normal doğum eğitimi veriliyor. Anne adaylarına gebeliğin oluşumu, gebelik kontrolleri, beslenme, doğum teknikleri, doğum çantası hazırlama, lohusalık ve emzirme gibi konularda bilgi veriliyor." dedi.

Öztürk, şu ana kadar 395 anne adayına eğitim verildiğini sözlerine ekledi.