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Sorgun'dan Kayseri Bilim Merkezi'ne Öğrenci Gezisi Düzenlendi

Sorgun'dan Kayseri Bilim Merkezi'ne Öğrenci Gezisi Düzenlendi
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenen geziye 105 öğrenci katıldı. Katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçirip hem de yeni bilgiler edindi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrencilere yönelik Kayseri Bilim Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Geziye katılan idareci, öğretmen ve öğrencileri uğurlayan Kaymakam İhsan Emre Aydın, öğrencilerin gezi süresince hem eğlenceli vakit geçireceklerini hem de farklı bilgi ve tecrübeler edineceklerini kaydetti.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da ilçe merkezindeki 5 okuldan 105 öğrenci, 15 idareci ve öğretmenlerin katıldığı gezinin günü birlik yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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