Sorgun'da Vatandaşlar Kurban Bayramı Arifesinde Mezarlıkları Ziyaret Etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın AA muhabirine, İslamiyet'te dini bayramlar öncesi kabir ziyaretlerinin ayrı bir yeri olduğunu, Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci günü kaybettikleri yakınlarına dua okumak için mezarlıkları ziyaret ettiğini belirtti.

Gerek sıcak havanın gerekse artan trafik yoğunluğunun insanları olumsuz etkilediğini ifade eden Yaykın, "Özellikle mezarlığa çıkan yollarda aşırı trafik yoğunluğu yaşanmakta. Vatandaşlarımızdan bu mübarek günler hatrına sinirlerine hakim olmalarını rica ediyoruz. Sorgunlu hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.