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Sorgun'da Sağlıklı Yaşam İçin Spor Projesi Başladı

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Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen Sağlıklı Yaşam İçin Spor projesinin 5'inci gönüllü ekibini ağırlamaya başladı. Proje, farklı ülkelerden 80 gönüllü gençle, spor, sağlıklı beslenme ve çevre konularında çalışmalar yapacak.

Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesindeki Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife) projesinin 5'inci gönüllü ekibini Sorgun'da ağırlamaya başladı.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz 5'inci gönüllü ekibin, 40 gün sürecek etkinliklerde spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Uğuz, projenin Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından onaylandığını ve Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin ortaklığında yürütülecek projeden toplamda 80 gönüllü gencin yararlanacağını, projenin 15 ay süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Avrupa Birliği Gençlik Sağlık Güncel Çevre Spor

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